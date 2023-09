Automobiliste botst tegen boom en raakt gewond

za 30 september 2023 09.40 uur

HEMRIK - Een automobiliste is zaterdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Poasen in de Hemrik. De vrouw reed rond 08.45 uur vanaf Beetsterzwaag richting de Hemrik. Door een onbekende oorzaak ging het mis en kwam zij in botsing met een boom.

De politie, twee ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland. Het slachtoffer is opgevangen door het ambulancepersoneel. Zij is later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens het incident werd de weg volledig afgesloten. Voor zover bekend zat de vrouw niet bekneld in het voertuig en vielen de verwondingen relatief mee. De auto raakte door de klap wel fors beschadigd.

