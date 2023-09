Jongen in wang gestoken in Drachtster parkje

vr 29 september 2023 23.03 uur

DRACHTEN - In het Reidingpark in Drachten is vrijdag rond 22.25 uur een jongen in zijn wang gestoken. Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Daarnaast kwam er ook veel politie naar het park.

De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er zal door de politie onderzoek worden gedaan naar het incident.

