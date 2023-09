Man (41) opgepakt na bedreiging in ziekenhuis

vr 29 september 2023 12.16 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdagochtend een man opgepakt bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. De 41-jarige man uit Oosterwolde is door de politie overgedragen aan het zorgkader.

Bij de politie kwam om 10.10 uur de eerste melding binnen over een dreigende situatie in het MCL in Leeuwarden en later ook in het ziekenhuis in Drachten. Agenten kwamen met meerdere auto's ter plaatse.

Voor zover bekend wilde de man bloed laten prikken en zou zijn huisarts het niet nodig gevonden hebben. De man is daarna naar Nij Smellinghe gereden. Hij dreigde dat hij hetzelfde zou doen als er donderdag in Rotterdam was gebeurd.

De man is bij het ziekenhuis in Drachten uiteindelijk ingerekend door de politie.

