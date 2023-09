Jongeren op de 'vlucht' voor politie in Drachten

do 28 september 2023 21.20 uur

DRACHTEN - Politie, handhavers en vooral jongeren in witte pakken. Dat is wat je donderdagavond tegenkwam op straat in Drachten. Een echte klopjacht? Nee, ze speelden slechts het spel Jachtseizoen.

Het doel van het Jachtseizoen was om uit handen te blijven van de politie en handhavers. Je moest daarnaast stempels verzamelen bij stempelposten. Had je vijf stempels bemachtigd en was je niet 'aangehouden', dan had je gewonnen. De jongeren hadden in totaal twee levens.

De groep verzamelde zich bij Tienercentrum Place 2B. De aftrap was om 18.00 uur en om 20.00 uur was het spel afgelopen. De route liep door de Drait, de Wiken en het centrum. Naast vele 'aanhoudingen' wisten van de 104 deelnemers er slechts negen uit handen te blijven.

Het spel werd opgezet door jongeren uit de vernieuwde jeugdraad, samen met jongerenwerkers DR88 Vibes, onderdeel van M.O.S. Het doel is om het contact tussen jongeren en de politie en handhaving te verbeteren. Al met al was het Jachtseizoen in Drachten een groot succes.

