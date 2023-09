Drachtster is rijbewijs definitief kwijt na veroordeling door rechter

do 28 september 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Het tot twee keer toe rijden onder invloed van drugs en het weigeren van een bloedproef leverde een inwoner van Drachten (32) donderdag bij de politierechter een geldboete op, een voorwaardelijke gevangenisstraf en een deels voorwaardelijke rijontzegging. De veroordeling betekent dat het rijbewijs van de Drachtster definitief ongeldig is.

Oude feiten

Twee van de drie feiten waarvoor de Drachtster zich moest verantwoorden waren erg oud. In augustus 2020 bestuurde hij een snorfiets terwijl hij onder invloed was van speed en GHB. Een kleine maand later, op 19 september 2020, was hij weer onder invloed van GHB en zat hij op een bromfiets.

Cocaïne

Daarna bleef het lange tijd stil, tot de man op 8 juni van dit jaar werd aangehouden in een auto. Behalve dat zijn rijbewijs tijdelijk ongeldig was verklaard, gaf de speekseltest aan dat de Drachtster onder invloed was van cocaïne. De man weigerde vervolgens bloed af te staan. Op de zitting bestreed hij dat hij coke had gebruikt en hij zei dat hij dexamfetamine gebruikte voor zijn ADHD.

Strafpunt

Op zich maakte het niet uit of hij wat had gebruikt, hij stond terecht omdat hij de bloedproef had geweigerd. Daarmee zette hij nogal wat op het spel. De Drachtster had al een strafpunt, een veroordeling door de politierechter zou betekenen dat zijn rijbewijs van overheidswege ongeldig zou worden verklaard. In 2020 gebruikte de Drachtster nog drugs, inmiddels heeft hij naar eigen zeggen zijn leven goed op de rit.

Geen celstraf

De rechter daar rekening mee en vooral met de ouderdom van de feiten. "Maar het zijn wel hele ernstige feiten", voegde de rechter eraan toe. De rechter ging niet mee in de eis van de officier: die eiste twee weken cel plus twee weken voorwaardelijk en een rijontzegging van 16 maanden.

De Drachtster kreeg een boete van 1000 euro en een rijontzegging van 24 maanden waarvan 16 maanden voorwaardelijk en een voorwaardelijke celstraf van drie weken.