Realisatie Parkhaven nu echt van start

do 28 september 2023 12.54 uur

DRACHTEN - De realisatie van de passantenhaven Parkhaven in Drachten is nu echt begonnen. Wethouder Hartogh Heys van de Lier gaf hier donderdagochtend het startschot voor door een informatie doek uit het water omhoog te halen. Er zal de komende tijd hard worden gewerkt aan damwanden, steigers en havenvoorzieningen.

Namens de Gemeente Smallingerland heette projectleider Waterfront Drachten Henk Doeven de genodigden welkom. Om vervolgens het woord te geven aan wethouder Hartogh Heys van de Lier. De wethouder bedankte de betrokken partijen met het bereiken van dit punt.

Laatste fase

Henner de Vries, van aannemer Van der Wiel, nam de aanwezigen mee terug in de tijd. Zo'n 25 jaar geleden werd er voor het eerste gesproken over de aanleg van een nieuwe wijk: de Drachtster Vaart. De realisatie van deze passantenhaven is de laatste fase van de bouw van de wijk. In het voorjaar van 2024, dus voor het nieuwe vaarseizoen, zal naar verwachting de haven af zijn.

Boten met staande mast

Parkhaven zal ruimte bieden voor 30 boten met een staande mast. Deze boten kunnen namelijk door de bruggen niet het de passantenhaven aan het Moleneind bereiken. Ook zullen er aanlegmogelijkheden worden gerealiseerd voor skûtsjes en platbodems.

Horeca en camperplekken

Op de landtong waar inmiddels druk wordt gewerkt aan de damwanden zal een horecapaviljoen worden gebouwd. In een parkachtige omgeving nabij de haven zal ruimte zijn voor 10 camperplekken en worden speelvoorzieningen aangelegd.

"Een gezicht aan het water"

Een deel van de nieuw aan te leggen haven zal worden voorzien van damwanden, terwijl het andere deel een natuurlijke oever zal houden. De gemeente wil met de aanleg van Parkhaven Drachten een gezicht aan het water geven. En hiermee wordt ook gezorgd voor een beter aansluiting van en naar de Friese meren.

