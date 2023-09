Al 85.000 kaarten verkocht voor Musical De Tocht

do 28 september 2023 12.12 uur

LEEUWARDEN - Vier dagen voor de wereldpremière van musical De Tocht in het Friso Theater in Leeuwarden is vandaag bekend gemaakt dat er al vijfentachtigduizend kaarten voor deze bijzondere musical zijn verkocht.

Het is slechts aan weinig musicals voorbehouden dat dit aantal kaarten nog voor de première zijn verkocht. Met de verkoop van 85.000 kaarten mag men spreken van een unieke prestatie.

"Vanaf het begin hebben wij alle vertrouwen in het onderwerp van deze voorstelling gehad," laat producent Hans Staal weten. "De Elfstedentocht en het schaatsen in het algemeen horen bij Nederland. Iedereen is daarmee groot geworden. En nu zien we dat Nederland inderdaad bereid is om in grote getale naar Leeuwarden te komen om samen de magie van de Elfstedentocht te beleven. Dat we nu al vijfentachtigduizend kaarten verkocht hebben, terwijl de première van deze onbekende splinternieuwe productie nog niet is geweest, geeft ons al het vertrouwen voor de toekomst."

Al meer dan vier jaar is er hard gewerkt aan de musical De Tocht. In het Friso theater, dat speciaal voor deze musical is gebouwd, ligt een 360º draaiende ijsvloer van 2.000m² en is het van de nieuwste theatertechnieken voorzien.

Iedere avond kunnen ruim 1400 mensen genieten van een unieke belevenis. Wolter Weulink, Nandi van Beurden, Theo Martijn Wever, Boy Ooteman, Jolijn Henneman, Maike Boerdam en Thijs Meester zijn de hoofdrolspelers in deze musical die het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden vertelt die elkaar uit het oog zijn verloren. Maar de belofte naar elkaar maakten: Als De Tocht komt, rijden we hem samen.

Musical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden.

Zondag 1 oktober 2023 is de wereldpremière van musical De Tocht in het Friso Theater in Leeuwarden. Na meer dan 25 jaar wachten is het eindelijk zover. It giet oan.

Meer informatie en kaartverkoop: musicaldetocht.frl