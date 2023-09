Statushouders in leegstaande deel van Rikkingahof

wo 27 september 2023 15.10 uur

OOSTERWOLDE - Het leegstaande deel van zorgcentrum Rikkingahof in Oosterwolde wordt tijdelijk ingericht als woonlocatie voor maximaal 190 statushouders. Dat heeft de gemeente Ooststellingwerf bekendgemaakt.

Het gaat om mensen met een verblijfsstatus die wachten op een huurwoning in Friesland, Groningen of Drenthe. Rond 1 januari 2024 worden de eerste bewoners verwacht. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2024.

De gemeente Ooststellingwerf, eigenaar Zorggroep Liante en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn dit met elkaar overeengekomen. Er wordt ruimte gecreëerd voor maximaal 190 statushouders.

Statushouders zijn mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en weten dat ze in Nederland mogen blijven. Het COA start volgende week met werkzaamheden om het gebouw geschikt te maken voor tijdelijke bewoning door statushouders.

De tijdelijke huisvesting is mogelijk omdat er nog geen concrete plannen zijn voor het bouwen van nieuwe (zorg)woningen. Er wordt wel gewerkt aan plannen maar deze zijn nog niet klaar.

Doorstroming

Door een tijdelijke opvanglocatie in te richten in Rikkingahof draagt de gemeente bij aan het ontlasten van overvolle asielzoekerscentra. Er wonen nog ruim 16.000 mensen met een verblijfsstatus in een asielzoekerscentrum, omdat er te weinig geschikte woningen vrijkomen.

Doordat zij niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning, houden zij plekken bezet voor asielzoekers die ons land binnenkomen en de procedure voor een verblijfstatus nog moeten doorlopen.

Bijdrage

Burgemeester Jack Werkman is blij dat de gemeente samen met Liante en het COA tot deze tijdelijke oplossing is gekomen. "We kunnen hiermee een bijdrage leveren aan de toekomst van deze mensen. Een stap naar hun nieuwe toekomst in veiligheid. Als burgervader vraag ik het begrip en de hulp van onze inwoners om deze tijdelijke bewoners gastvrij te ontvangen in onze gemeente."

Op www.ooststellingwerf.nl/statushouders staat meer informatie over de tijdelijke woonlocatie in Rikkingahof. Op donderdag 28 september en maandag 2 oktober zijn er inloopmomenten in het gemeentehuis in Oosterwolde, waar inwoners vragen kunnen stellen over de tijdelijke woonlocatie. Beide dagen zijn tussen 14.00 en 19.30 uur medewerkers van de gemeente, COA, Actium en de politie aanwezig om vragen te beantwoorden.