Brandweer blust brandje bij woning in Mitselwier

di 26 september 2023 19.05 uur

MITSELWIER - De brandweer van Eanjum moest dinsdag om 18.31 uur in actie komen voor een brandje bij een woning aan de Wilhelminastrjitte in Mitselwier. Er was brand ontstaan toen de bewoner spinnenwebben wilde verwijderen met een brander.

Door de warmte is er brand ontstaan. De bewoner was al begonnen met blussen tijdens het aanrijden van de brandweer. Er is daarna nog geblust met een flinke straal water. De brandweer heeft uiteindelijk nog een inspectie gedaan om er zeker van te zijn dat het vuur uit was.

