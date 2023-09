Gemeente controleert garageboxen in Dokkum

di 26 september 2023 16.09 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân controleerde dinsdag onaangekondigd verschillende garageboxen op de Uithof in Dokkum. Samen met de politie en douane werden de garages doorzocht. Er werd onder andere een illegale bewoning en een bedrijfsmatige activiteit aangetroffen.

Bij dit soort controles wordt gekeken of de garageboxen volgens de regels worden gebruikt. Regelmatig komt het voor dat erin wordt gewoond, er verboden spullen liggen of bijvoorbeeld materiaal voor een hennepkwekerij. Vaak weet de verhuurder en/of eigenaar niet waarvoor de garage wordt gebruikt. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties.

Veel garageboxen

Er is bij de garages aan de Uithof weinig sociale controle en het toezicht is minimaal. Burgemeester Kramer gaf aan dat er wel wat signalen waren en dat het belangrijk is dat er gecontroleerd wordt. "Net allinnich om te sjen oft der yllegale saken barre, mar ek foar dyjingen dy ’t wol goed dogge. Hja meie wol witte dat wy der ek foar harren binne. It wurket dus twa kanten út".

Vaker controles

De gemeente is vanuit haar bestuursrechtelijke taak bevoegd om dergelijke controles uit te voeren en wil dat vaker gaan doen. "Doel is om yllegale sitewaasjes te einigjen en, wat noch better is, te foarkommen. Ek wolle wy dat minsken mear bewust wurde fan guon saken", aldus burgemeester Kramer.

Ondermijning

De georganiseerde criminaliteit komt steeds dichterbij. Voorbeelden van ondermijning zijn drugshandel, witwassen van geld, vastgoedfraude en bedreiging en intimidatie.

Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van diensten uit de 'bovenwereld'. Denk daarbij aan het aanvragen van vergunningen, het regelen van huisvesting of voor distributie van goederen. Door deze vermenging van de onderwereld met de bovenwereld kunnen mensen of bedrijven onbedoeld te maken krijgen met criminelen.

Heeft u vermoedens of signalen dat er iets niet pluis is in de omgeving? Meld dit dan altijd bij de gemeente of politie. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.