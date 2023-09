Sopraan Céline Janssen geeft in Gorredijk 'Opera voor Dummies'

di 26 september 2023 15.40 uur

GORREDIJK - Céline Janssen toont in haar theatervoorstelling \'Opera voor Dummies’ aan dat opera hip, grappig, sexy en ontroerend is. "In iedereen schuilt wel een operafan."

In cabaretsfeer neemt ze je mee in de wereld van de opera. Céline ziet opera als hét nieuwe levenslied. In eerste instantie was opera vroeger bedoeld voor het volk, maar hoe is dat in deze tijd?

Met haar deelname aan het SBS6 zangprogramma \'We Want More’ liet ze al zien hoe opera ook kan. Ze verraste alle juryleden door het rock-lied \'Who Wants To Live Forever’ van Queen te \'ver-opera-en’.

Unaniem werd ze door gestemd naar de halve finale. Naast opera zingt ze ook pop, jazz en zelfs een beetje rock. Door verschillende genres met elkaar te mixen en populaire liedjes in een totaal ander jasje te steken, spreekt ze met opera op deze manier een breed publiek aan. Toegankelijk voor iedereen én je leert er ook nog wat van!

De voorstelling is op 1 oktober om 15.00 uur in Theater De Skâns in Gorredijk.