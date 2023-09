Echtpaar De Vries-Osinga uit Aldtsjerk 60 jaar getrouwd

di 26 september 2023 12.44 uur

ALDTSJERK - Burgemeester Jeroen Gebben brengt dinsdag een bezoek aan Eeuwe de Vries en Anneke Osinga om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Eeuwe de Vries (Stiens) en Anneke Osinga (Jislum) hebben elkaar leren kennen via de korfbalclub Blauw-Wit in Burdaard en catechisatie in Wyns. Ze waren toen 15 en 16 jaar oud, hun relatie leidde tot een huwelijk in 1963.

Het echtpaar heeft twee zonen en een dochter gekregen, later volgenden ook nog twee kleinkinderen. Ze hebben verschillende plaatsen in Friesland hun thuis genoemd, waaronder Stiens, Readtsjerk, Gytsjerk en uiteindelijk Aldtsjerk. Daar wonen ze nog steeds.

Bijna zijn hele werkzame leven was Eeuwe molenaar, een beroep dat hij van jongs af aan met zijn vader deelde. Tot op heden is hij nog steeds molenaar in opdracht van het Wetterskip. Naast het werk als molenaar runde het echtpaar ook een boerderij waar vijf koeien werden gehouden. Anneke Osinga zorgde tijdens het huwelijk voor de drie kinderen, het huishouden en deed ook het nodige op de boerderij.

Naast hun toewijding aan werk en familie, hebben Eeuwe en Anneke altijd tijd gevonden voor hun hobby's. Eeuwe was een enthousiast schaatser en wielrenner. Hij heeft zelfs vier Elfstedentochten geschaatst. Anneke investeerde haar tijd in het volgen van cursussen die door het dorp werden aangeboden en later via de Afûk.

Het echtpaar geniet momenteel van een goede gezondheid en zal hun 60-jarig huwelijk thuis vieren.

