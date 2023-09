Burdaarder heeft dé oplossing voor bereikbaarheid Ameland

di 26 september 2023 10.00 uur

HOLWERT - Een inwoner uit Burdaard heeft de oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland. In een brief aan de gemeente Noardeast-Fryslân biedt hij hem aan: een weg over het wad.

De vaargeul voor de veerboot moet steeds vaker worden uitgebaggerd om diepte te houden voor de veerboot.

In de geanonimiseerde brief wordt verwezen naar de verhoogde weg naar het eiland Lindisfarne op de grens van Schotland met Engeland. Het eiland ligt onder de rook van Edinburgh en is alleen tijdens eb via de asfaltweg te bereiken. Zodra het vloed wordt, verdwijnt de weg onder water.

Miljoenenplan

Het idee kwam boven toen de Burdaarder deze maand een bijeenkomst volgde over de toekomst van de bereikbaarheid van Ameland. Rijkswaterstaat liet weten dat er mogelijk een nieuwe lange pier bij Ferwert moet komen om de veerboten varende te houden. Vanwege de zeespiegelstijging moet deze op palen worden gebouwd. Als dat plan doorgaat, wordt de pier van Holwert verwijderd.

Baggeren blijft

"Dit is een enorme geldverslindende en kapitaalvernietigende operatie. Laat het niet zover komen." zo schrijft de Burdaarder. De aanpassing gaat vele miljoenen euro's en dan is het nog niet zeker hoe vaak er gebaggerd moet (blijven) worden om de vaarroute begaanbaar te houden.

Unieke belevenis

De briefschrijver denkt dat eiland-bezoekers er ook nog een extra ervaring bij krijgen. Enkele weken geleden bezocht hij Holy Island en heeft hij zelf 'over het wad' gereden. "Je krijgt er een unieke beleving gratis bij. Als zo'n simpele weg bijv. het tracé van de 'Dam van Teding' volgt, of het tracé iets oostelijker wordt gekozen, is men klaar. Vanaf de Holwerder Pier kan iedereen dan zèlf doorrijden naar Ameland in een tijdvenster rond eb naar een dijkovergang bij Buren."

De weg in het water bij Holy Island heeft een vergelijkbare lengte als met Ameland. Het gaat om een weg van 6 kilometer.

