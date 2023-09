Auto raakt van de weg op Roptawei in Nijewier

do 21 september 2023 17.46 uur

NIJEWIER - Een automobilist met twee inzittenden raakte donderdagmiddag van de weg op de Roptawei bij Nijewier. Het ongeval vond omstreeks 17.00 uur plaats.

Zowel een ambulance als de politie kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Alle inzittenden zijn ter controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurde reed vanaf Mitselwier richting Dokkum toen het misging. De auto kwam rechts in de berm terecht en de bestuurder verloor de macht over het stuur. De auto schoot de weg over en knalde tegen de slootswal. Via de slootswal schoot de auto de weg weer op en kwam vervolgens langs de kant van de weg tot stilstand.

Het voertuig raakte flink beschadigd en is afgevoerd door een berger.

