Complimenten voor inspraak Wetterwille Drachten

wo 20 september 2023 11.55 uur

DRACHTEN - Dikke complimenten waren er voor de projectontwikkelaar van een woningbouwplan aan de Wetterwille in Drachten. Op de plek van de onderwijsinstellingen Friese Poort en De Skelp verrijzen twaalf parkwoningen, 33 verandawoningen en 10 appartementen.

Het contact met de buurtbewoners en de gemeente Smallingerland is heel goed verlopen, aldus wethouder Robin Hartog Heijs. Ondanks een kritische opmerking tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond "heb ik het idee dat de projectontwikkelaar hier heel zorgvuldig heeft gehandeld", liet de

wethouder weten.

Op allerlei manieren heeft projectontwikkelaar Blue Banner RED de omwonenden aan onder andere de Stationsweg, De Meer en Het Noord geïnformeerd. Drie informatiebijeenkomsten, brieven met informatie: "Het is heel goed gegaan met de voorlichting. Dit is een voorbeeld van hoe het moet", vond ook raadslid Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland.

Op het terrein moeten een aantal bomen wijken voor de nieuwbouw. Douwe Bekius van Smallingerlands Belang had van omwonenden de vraag gekregen of er toch niet meer bomen bewaard konden blijven. Wethouder Hartog Heijs verwachtte dat de mogelijkheden daarvoor goed doorgesproken zijn. Het opnieuw open graven van een sloot tussen de nieuwbouwwijk en bestaande woningen zal in goed overleg met de bewoners plaatsvinden, zegde de wethouder toe.

Fietsbrug

De plannen voor een fietsers- en voetgangersbrug tussen de nieuwbouw en de naastliggende wijk gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Het idee daarvoor wordt planologisch wel toegestaan, maar de buurtbewoners waren faliekant tegen. Hartog Heijs: "Er is nog geen duidelijkheid over, maar als we die brug niet willen, dan schrappen we 'm."