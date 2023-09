Tweejaarlijkse Feankleasterdei op 23 september

di 19 september 2023 19.23 uur

FEANKLEASTER - Op zaterdag 23 september organiseert Stichting Feankleaster haar tweejaarlijkse Feankleasterdei en nodigt iedereen van harte uit. Tijdens deze Feankleasterdei staat het thema "Welcome to the Village of Tradition" centraal.

Dorpsbewoners maken zich op om de lekkerste taarten te bakken voor een bijzondere theeproeverij, het koken van heerlijke soepen voor de lunch en verkopen van de mooiste bloemen en verse biologische groenten uit eigen tuin.

Er een artistieke markt met keramiek, houtsnijkunst, kaarsen, chocolade, wol, vilt, droogbloemdesign en prachtige boomkrukken van eikenbomen uit Feankleaster. Alles gemaakt door bewoners van Feankleaster en kunstenaars uit de regio.

Op de Brink worden verschillende zitjes ingericht en kun je deelnemen aan een bijzondere theeproeverij met een thee sommelier je bijpraat over de nieuwste theetrends. Naast theedrinken is er een exclusieve Kloosterbieren proeverij.

In deze proeverij kom je alles te weten over kloosterbier, de rol van kloosters (o.a. die van Veenklooster) en proef je verschillende kloosterbieren. Ook zijn er artistieke workshops zoals botanisch tekenen en houtbewerken van terplekke gezaagde eikenhouten planken.

Deelname aan de traditionele proeverijen of workshops is beperkt beschikbaar. Opgave kan via onze website www.feankleaster.nl