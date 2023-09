Frisian Flag: 2x per dag 40 toestellen in de lucht

di 19 september 2023 17.13 uur

LEEUWARDEN - Van maandag 2 oktober tot en met vrijdag 13 oktober 2023 vindt op vliegbasis Leeuwarden de internationale vliegoefening Frisian Flag 2023 plaats.

Twee weken lang oefenen de deelnemers complexe missies in internationaal verband. Tweemaal per dag kiezen ongeveer 30 tot 40 toestellen het luchtruim voor een trainingsmissie. De vliegbewegingen vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur plaats. 's Avonds en in het weekend wordt in principe niet gevlogen, tenzij er technische ondersteuning benodigd is voor buitenlandse deelnemers.

Tijdens Frisian Flag wordt gebruik gemaakt van het grote bestaande militaire oefengebied boven de Noordzee en Noord-Nederland. Hoewel er grotendeels boven zee geoefend wordt, is de oefening ook vanaf land goed waarneembaar. Dit zal met name in de tweede week van de oefening zijn. Er is dan een groter gebied boven de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de kop van Noord Holland gereserveerd.

De onrust in de wereld en een voortdurende oorlog aan de oostgrens van Europa, maakt eens te meer duidelijk dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Goed getrainde eenheden zijn dan ook van groot belang om Nederland en het NAVO grondgebied veilig te houden en te verdedigen als dat nodig is, nu en in de toekomst.

Recente Air Policing missies boven de oostelijke flank van het NAVO grondgebied, maar ook missies in het verleden, zoals boven Kosovo, Afghanistan en Irak hebben bewezen dat internationale samenwerking onmisbaar is. Allen verschilden sterk qua dreigingsniveau en taakstelling voor de vliegers.

Tijdens Frisian Flag 2023 worden vliegers voorbereid op verschillende situaties waarbij in internationaal verband wordt opgetreden. Complexe scenario's bieden training in defensieve missies (zoals het bewaken van het luchtruim of het beschermen van ondersteunende vliegtuigen) en in offensieve missies (zoals het aanvallen van een luchtruim om daarin de overhand te

krijgen, maar ook het aanvallen van gronddoelen). Dat maakt Frisian Flag voor zowel jonge vliegers als ervaren vluchtcommandanten een waardevolle oefening om aan deel te nemen.