Nieuwe vrachtwagen voor distributie Friese voedselbanken

di 19 september 2023 09.31 uur

DRACHTEN - Het Regionaal Distributie Centrum Voedselbanken Friesland ( RDC) presenteerde zaterdag hun nieuwe vrachtwagen aan donoren en sponsors.

Het RDC voorziet de 18 voedselbanken in Friesland van producten, die lokaal en landelijk worden geschonken.

Daarnaast zorgen de voedselbanken zelf ook voor producten uit hun omgeving.

Bestuursvoorzitter Mädi Cleerdin-Scherstra heette de genodigden van harte welkom en sprak naar hun de grote waardering uit voor het belangeloos leveren van goederen en diensten. Tevens bedankte zij De Pleats in Burgum voor het verzorgen van het prima buffet wat klaarstond voor de genodigden.

Daarnaast noemde zij nog de inzet van haar voorganger, ad interim voorzitter Ulfert Molenhuis, die zich onvermoeid heeft bezig gehouden met het verkrijgen van de financiën voor de aanschaf van de vrachtwagen. En verder uiteraard de grote inzet en betrokkenheid van de 28 vrijwilligers, die zonder geldelijke vergoeding zich bezig houden met het vele en soms complexe werk om het RDC draaiende te houden.

Na een toast op de nieuwe vrachtwagen hebben de chauffeurs Jan Kuipers en Joop Makkinje de auto en de mogelijkheden van deze wagen getoond aan de aanwezigen. Bedrijfsleiders Harm de Jong en Anne Jan Wijnstra gaven daarna uitleg over de werkzaamheden en middelen van het RDC en de diverse afdelingen met uitleg getoond aan de genodigden.

Momenteel is er voldoende aanbod bij het RDC, echter zijn er wel enige zorgen over de toekomst. De verwachting is, dat er minder aanbod zal komen, enerzijds door een beleid van leveranciers om scherper te letten op datums van houdbaarheid- wat zonder meer valt toe te juichen- en anderzijds een minder royale toekenning van producten.

Sinds begin dit jaar is er een lichte afname geweest van het aantal gezinnen wat in Friesland klant is bij de voedselbanken. De verwachting is echter, dat het aantal van 1740 gezinnen weer zal groeien.

FOTONIEUWS