Fotografisch poollicht boven Friesland

ma 18 september 2023 23.36 uur

MODDERGAT - Een klein gaatje in de bewolking was maandagavond genoeg om zicht te hebben op een prachtig lichtspektakel. Wat met het blote oog slechts een grijze waas in de lucht leek, was het in werkelijk kleurrijk poollicht boven Friesland!

Op veel plekken in Nederland was het helaas te bewolkt voor fotografen om het vast te kunnen leggen. Onze fotograaf had geluk en was na een tip net op tijd om deze paarse lucht vast te leggen. Het groene deel was helaas verstopt achter de wolken.

Eigenlijk is het poollicht in Nederland slechts zeer zelden met het blote oog te zien. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Met een camera, die veel meer licht kan vangen dan het menselijk oog, zijn er wel foto's van te maken.

FOTONIEUWS