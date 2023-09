Passagier motor lichtgewond bij ongeval in Ureterp

ma 18 september 2023 19.05 uur

URETERP - De passagier van een motor is maandag lichtgewond geraakt bij een ongeval in Ureterp. Het duo reed over de Boerestreek en op de kruising met de Mounleane kwamen zij in botsing met een automobilist. Door de aanrijding kwamen beide personen ten val.

De politie en een ambulance werden net voor 17.30 uur opgeroepen. De motorrijder kwam met de schrik vrij. De vrouw die achterop zat is opgevangen in een ambulance. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht en geholpen bij de afhandeling van de schade.

