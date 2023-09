Miljoenenjacht: thuiswinnaar uit Burgum wint 679.000 euro

zo 17 september 2023 21.50 uur

BURGUM - Gerlof en Femke uit Burgum hebben zondagavond 679.000 euro gewonnen. Ze zijn de 'thuiswinnaar' geworden van het programma Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Presentator Winston Gerschtanowitz ging live bij de gelukkige winnaars langs. De prijs viel op postcode 9251NJ (De Bjirk). Er speelden in totaal 21 mensen in de straat mee. Zij mochten nog eens 679.000 euro met elkaar verdelen.

De geldprijzen zijn afhankelijk van het aantal loten en variëren tussen de 22.633 euro (1 lot) en 113.166 euro (5 loten). Alle winnaars ontvingen dezelfde avond een bos bloemen en een cheque met het gewonnen geldbedrag.

In de avond werden er nog promotie-videos opgenomen voor de Postcodeloterij in de straat met alle winnende bewoners. De komst van presentator Winston bleef niet onopgemerkt in Burgum. Hij liet veel blije mensen achter op de Bjirk.

29.5% belasting

Omdat de Postcodeloterij bruto bedragen communiceert, betekent het dat de prijswinnaars minder geld ontvangen dan op de cheque staat. Alle prijzen boven de 449 euro zijn belast met 29.5% en de Postcodeloterij draagt dit bedrag af aan de Belastingdienst. De winnaars ontvangen dus 70.5% van het bedrag. Bij de Staatsloterij zijn de genoemde bedragen wel 'belastingvrij'.

Studiowinnaar

Ivo uit Marum is de gelukkige winnaar van 679.000 euro in de derde show van Miljoenenjacht. Nadat Ivo alle kandidaten wist weg te spelen, sleepte hij dit geldbedrag in de wacht. Hij was samen met 49 wijkgenoten uit postcodegebied 9363 uitgenodigd in de studio.

