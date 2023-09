Eastermarder 'vangt' meteoor op dashcam

zo 17 september 2023 12.54 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Op dashcam-beelden van Simon Bosma uit Eastermar is een vallende meteoor te zien. Bosma deelde de beelden zaterdagavond op social media platform X.

Hij zag een vallend lichtje toen hij zaterdag rond 20.33 uur over de Wâldwei reed.

De beelden werden online veel bekeken en er kwamen veel reacties op. Meerdere mensen hadden de lichtflits gezien en vermoedelijk gaat het om een meteoor. Op advies van sterrenkundige Govert Schilling is de waarneming ook gedeeld met de meteorenwerkgroep.

Op Facebook gaf Bosma later nog een reactie op alle respons op de video: "Sommigen beweren dat het een meteoriet was, anderen zeggen dat het de komeet Nishimura was. Is het laatste het geval, dan komt hij over 2458 jaar weer langs de aarde en hebben we weer een kans hem te zien..."