Kraaiende haan op dak van woning in Drachten

vr 15 september 2023 16.00 uur

DRACHTEN - Een kraaiende haan bivakkeerde vrijdagmiddag op het dak van een woning aan de Ee in Drachten. Een hardloper had de haan opgemerkt toen hij een praatje maakte bij de snackbar.

Even voor 15.00 uur werd de brandweer van Drachten gebeld om ter plaatse te komen. Met de hoogwerker is geprobeerd om bij de haan te komen. Uiteindelijk was de haan plotseling gevlogen en in een tuin beland.

Een buurman wist het beestje te vangen en hij is daarna overgebracht naar de rechtmatige eigenaar. Dat was een buurtgenoot. Een buurtbewoner wist te vertellen dat het dier eerst op een ander dakje zat. Toen deze probeerde de haan van dit dakje af te jagen vloog het dier het dak van een huis op.