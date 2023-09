Drankrijder let niet op en botst op bestelbus

vr 15 september 2023 15.39 uur

TIJNJE - De bestuurder van een Suzuki Swift belandde vrijdagmiddag in het ziekenhuis nadat hij een botsing had veroorzaakt. De politie was met de ambulance meegegaan omdat de man mogelijk onder invloed was.

Het ongeval vond omstreeks 14.30 uur plaats op de Warrewei bij Tijnje. De bestuurder zag te laat dat de bestelbus voor hem afremde. Deze bestuurder wilde afslaan richting een weiland.

Een aanrijding was het gevolg waarbij de bestuurder van de auto gewond raakte. Naast de politie kwamen twee ambulances ter plaatse voor de hulpverlening.

Bij de hulpverleners werd al snel duidelijk dat de man onder invloed was. In het voertuig werden bovendien diverse blikken bier aangetroffen.

Het ambulancepersoneel heeft de man overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Daar wordt ook onder toezicht van de politie een bloedproef afgenomen om te onderzoeken of de man onder invloed van alcohol of drugs is geweest.

Een berger heeft de Suzuki afgevoerd. De bestuurder van de bestelbus kon zelfstandig verder rijden met zijn voertuig. Hij was verder met de schrik vrijgekomen.

