Van minimalistisch tot luxe: Gietvloeren passen overal

do 14 september 2023 10.40 uur

DRACHTEN - Je hoeft echt geen interieur fanaat te zijn om te weten hoe belangrijk een vloer is binnen je interieur of je bedrijfsruimte. Een mooie, en vooral ook passende, vloer zorgt voor de juiste sfeer. Er bestaan veel verschillende interieurstijlen en ook aan allerlei meningen is geen gebrek. Welke vloer het beste bij jou en jouw wensen past hangt af van jouw smaak én van de inrichting van jouw woning of bedrijfsruimte. De mogelijkheden zijn eindeloos en de keus is helemaal aan jou!

Verschillende soorten gietvloeren

Gietvloeren zijn in verschillende uitvoeringen te verkrijgen. De verschillende afwerkingen zorgen voor een totaal ander effect, kies bijvoorbeeld voor een betonlook gietvloer voor een stoere minimalistische look of ga voor een gietvloer afgewerkt met epoxy voor een luxe glanzende look. Ook de ruimte waar je een moderne gietvloer gaat leggen is belangrijk. Daarnaast is het doel en gebruik van de ruimte ook belangrijk in je keuze. Gaat er bijvoorbeeld veel gelopen worden, of worden er vaak zware dingen versleept? Of is het een vloer voor in je eigen huis waar niet veel mensen komen en waar je vaak zonder schoenen loopt? Dit zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden bij het aanschaffen van een gietvloer. Voor ieder gebruik is er een andere afwerking en soort vloer die het beste past bij jouw wensen.

De voordelen van een gietvloer op een rijtje

Het hebben van een gietvloer heeft vele voordelen, hieronder hebben we alvast een aantal voor je op een rijtje gezet.

gietvloeren hebben een lange levensduur, dit komt omdat ze zo hard . Hierdoor zijn ze bestand tegen slijtage en vlekken

ze zijn vloeistofdicht afgewerkt, hierdoor kun je ze zowel nat als droog reinigen

vanwege de afwerking zijn gietvloeren zeer hygiënisch. Je kunt ze goed schoonhouden en schoonmaken want vuil hecht niet

door de hardheid van gietvloeren raken ze niet snel beschadigd

gietvloeren kunnen veel gewicht dragen, daarom zijn ze ook uitermate geschikt in drukke ruimtes waar veel mensen komen

gietvloeren hebben geen naden en kieren, dit bevordert de hygiëne en zorgt er ook voor dat ze goed te gebruiken zijn in bijvoorbeeld keukens en op andere plekken waar een extreem goede hygiëne van belang is

Gietvloeren zijn voor iedereen

Of je nu een ondernemer bent met heel veel grote zaken, een kleine lokale ondernemer of een interieur liefhebber die gek is op styling. Gietvloeren passen overal en bij ieders wensen. Geen koude voeten meer in de winter, want gietvloeren zijn goed te combineren met vloerverwarming, en je huis of bedrijfsruimte ziet er altijd representatief uit met een super strakke vloer. Of je nu kiest voor de minimalistische look met niet teveel poespas of de luxe glamorous look. Met gietvloeren kun je echt alle kanten op, wees creatief, de keus is helemaal aan jou!

Zit jij binnenkort op je bank of in je kantoor te genieten van je nieuwe gietvloer? Ik hoop dat dit artikel je geholpen heeft in je zoektocht naar de ideale vloer voor jou!