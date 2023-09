Smallingerland wil euro per inwoner doneren aan Marokko

wo 13 september 2023 19.05 uur

DRACHTEN - Het gemeentebestuur van Smallingerland wil 56.513 euro doneren aan het door de aardbeving getroffen Marokko. De raad moet nog akkoord gaan met het voorstel.

Het gaat om 1 euro per inwoner van de gemeente. Het geld zal beschikbaar worden gesteld aan VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering ten behoeve van de noodhulp aan Marokko.

Smallingerland is niet de eerste gemeente in Nederland die betrokken is bij de ramp in Marokko. Inmiddels hebben tientallen gemeenten aangegeven geld te willen doneren en de teller staat al op 3 miljoen euro. Ook Opsterland heeft inmiddels aangegeven geld te gaan doneren.

Het voorstel wordt waarschijnlijk dinsdag a.s. behandeld tijdens de raadsvergadering.