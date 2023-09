Belgische politie wil Plysje Bier uit handel om misbruik logo

wo 13 september 2023 13.50 uur

BEETSTERZWAAG - Het was even schrikken toen Ronny Wagenaar uit Beetsterzwaag deze maand een aangetekende brief kreeg van de federale politie uit België. Zijn eerste gedachte was: "Dat kin net in bekeuring wêze want ik bin der de lêste tijd net west....."

Al snel had Wagenaar in Beetsterzwaag in de gaten waar het om ging: Plysje bier.....

Eigen brouwerij

Ronny Wagenaar runt in Beetsterzwaag de bierspeciaalzaak Biergek aan de Hoofdstraat en in zijn kleine brouwerij Wâldpyk maakt hij diverse biertjes waaronder het lokaal bekende blond biertje Abe.

Plysje Bier

Dit voorjaar ontstond het idee om Plysje Bier te gaan brouwen. Een lekker fris biertje voor in de zomer. De aanleiding was een oude originele politiemotor van zijn schoonvader. Die stond al een tijdje in de zaak en Wagenaar dacht: "Der moat wy wat mei dwaan..." En een biertje met nauwelijks alcohol: "Mei dit bierke meije jo gerêst ride....."

Om het Nederlandse politielogo te gebruiken, ging de bierbrouwer iets te ver dus gebruikte hij het logo van de Belgische politie. "Dat ha se dochs net yn de gaten." dacht Wagenaar nog.... Niets bleek minder waar.

Politie 'not amused'

Het Plysje Bier was nog maar enkele maanden op de markt en nu lag er deze week een aangetekende brief op de mat van de federale politie uit België. De politie vindt dat er onrechtmatig gebruik is gemaakt van hun logo. Wagenaar moest per direct het logo aanpassen en de reclame verwijderen.

"Dat ha wy dien, wy ha sels plakkerkes regele foar klanten sadat se dy stikker oer it logo kinne plakke..."

Geen Plysje Bier naar België

Per mail heeft de bierbrouwer ook nog zijn excuses aangeboden en een aanbod gedaan om een paar biertjes naar België te sturen. "Se woene wol foto's sjen fan it plakkerke mar se gingen fierders net yn op myn oanbod" weet Wagenaar te vertellen aan WâldNet.



Het nieuwe etiket

Deze zomer had de bierbrouwer een batch van 1000 blikjes Plysje Bier gebrouwen en hij heeft nog wat blikjes bier op voorraad. "At se op binne dan brouwe takom jier nije bierkes. Moai foar yn de simmer!"