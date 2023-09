Kringloop Op Struun opent 16 september in Surhuisterveen

wo 13 september 2023 10.38 uur

SURHUISTERVEEN - Het is misschien wel het kleinste kringloopwinkeltje van de drie noordelijke provincies, maar des te groter is de warmte en knusheid die de winkel met zich meebrengt. Kringloop Op struun opent zaterdag aanstaande op de Dellen 16-K in Surhuisterveen.

"Met onze winkel willen we terug naar oorsprong van de kringloopwinkel; hergebruik en kleine prijzen." aldus Nathalie de Goede. "Ons doel is kwalitatief goede producten aan te bieden en een plekje waar voor elke portemonnee wat leuks te vinden is. We willen dan ook kwaliteit bieden en toch de prijzen klein houden."

Het aanbod is zeer uiteenlopend en varieert van spelletjes tot babyspullen en van huishoudelijke spullen tot kleding. "Ons winkeltje is klein, maar ons aanbod is groot." Daarom valt er ook veel leuks te vinden in onze webshop www.kringloopopstruun.nl

Missie

"Naast het bijdragen aan het verkleinen van de groeiende afvalberg, door zoveel mogelijk te hergebruiken en te recyclen, zijn we ook zeer sociaal en maatschappelijk betrokken. Met een deel van de opbrengsten willen we dan ook jaarlijks een door het winkelend publiek gekozen regionaal goed doel financieel ondersteunen." aldus De Goede.