Patiënt bij Nij Smellinghe? Volg cursus voor digitaal portaal

di 12 september 2023 13.01 uur

DRACHTEN - In september en oktober 2023 bieden Bibliotheek Drachten en ziekenhuis Nij Smellinghe samen een gratis cursus aan met uitleg over patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe en de app BeterDichtbij.

Patiënten die digitaal vaardiger willen zijn, worden in twee ochtenden wegwijs gemaakt en geholpen met het gebruik van het portaal en de app. Bij succes wordt de cursus vaker gegeven.

"Deze cursus is handig voor patiënten die specifiek willen oefenen met patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe en de app BeterDichtbij", vertelt Birgit Wienert, domeinspecialist Basisvaardigheden Bibliotheek Drachten.

Bibliotheek Drachten bood al de cursus Digivitaler van stichting Digisterker aan, waarin deelnemers in vijf ochtenden uitleg krijgen over digitale zorg (raadplegen thuisarts.nl, inloggen en bekijken medische gegevens patiëntenportaal, videobellen met een zorgverlener).

Samen met Nij Smellinghe heeft de Bibliotheek nu een verkorte versie van de cursus gemaakt over patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe en de app BeterDichtbij. Ook het thema digitale veiligheid komt aan bod. "Deze verkorte cursus duurt twee ochtenden in plaats van vijf. Zo is de deelnemer snel wegwijs", aldus Wienert.

Hulp bij digitaal contact

In onze samenleving gaat steeds meer digitaal. Voor overzicht en toegankelijke, duurzame zorg biedt ook Nij Smellinghe steeds meer informatie - zoals afspraken, folders en medische gegevens - digitaal en op één plek aan: in patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe. De app BeterDichtbij wordt gebruikt voor contact tussen de patiënt en zorgverlener (vragen stellen en/of relevante informatie delen).

"Voor sommige patiënten is het digitale contact even wennen", vertelt coördinator Vrijwilligers Nij Smellinghe Karla Zwart. "In eerste instantie was het idee om deze patiënten te wijzen op de bestaande, vijfdaagse DigiVitaler-cursus van Bibliotheek Drachten. Maar toen we met de medewerkers van de bibliotheek om tafel zaten, ontstond het idee om vanuit Nij Smellinghe een verkorte versie van de cursus aan te bieden. Zo kunnen we onze patiënten zo goed mogelijk ondersteunen."

Mooie samenwerking

De verkorte cursus wordt gegeven door vrijwilligers van Nij Smellinghe. "Bibliotheek Drachten heeft vier van onze vrijwilligers getraind tot docent. Een mooie samenwerking waar we trots op zijn!"

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.nijsmellinghe.nl/digivitaler. De cursussen van Nij Smellinghe in september en oktober zijn volgeboekt.

Op Word digitaal sterker (bibliotheekdrachten.nl) staat een overzicht van de cursussen door Bibliotheek Drachten, waaronder de uitgebreide cursus DigiVitaler (startdata 27 september en 30 oktober).