Man (31) opgepakt in Drachten voor steekpartij in Delft

ma 11 september 2023 21.05 uur

DRACHTEN - Een ondersteuningsgroep van de politie heeft afgelopen vrijdag een 31-jarige man uit Delft aangehouden in Drachten. De man werd aangehouden in een woning en is overgebracht naar het cellencomplex.

Hij wordt ervan verdacht een 27-jarige man te hebben neergestoken tijdens een ruzie. Dit gebeurde op zaterdagavond 5 augustus op de Peperstraat in Delft.

Op die avond brak er ruzie uit tussen twee groepen. Een 27-jarige man probeerde de ruzie te sussen, maar werd daarbij naar de grond getrokken. Hij werd vervolgens gestoken met een mes achter zijn oor en later ook in zijn zij en rug. De verdachte is daarna vertrokken en liet het slachtoffer zwaargewond achter.

Onderzoek

Door de politie werd er afgelopen tijd onderzoek gedaan en werden er beelden getoond van de verdachte. Dankzij een getuigeoproep kon de politie de man in Drachten aanhouden.