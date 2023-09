Brand in muur van loods van DTC Surhuisterveen

ma 11 september 2023 19.19 uur

DRACHTEN-AZEVEN - De brandweer van Ureterp kwam maandag in actie bij een loods van DTC Surhuisterveen aan de Fahrenheitlaan in Drachten-Azeven. Er was brand ontstaan in de muur.

Bij aankomst van de brandweer was er nog een flinke rookontwikkeling.

Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het vuur van buiten naar binnen 'wist' te komen. De buitengevel is beschadigd geraakt door de brand en ook in de loods was rook/schade.

Een gedeelte van de muur is gesloopt om er zeker van te zijn dat de brand uit was. De brandweer werd om 17.45 uur opgeroepen voor de brand.

