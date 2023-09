Drachten: behoorlijke brand in achtertuin

za 09 september 2023 18.46 uur

DRACHTEN - In een achtertuin van een woning aan het Vallaatsterend in Drachten sloegen de vlammen meters hoog uit de lucht in. De brand werd om 18.29 uur ontdekt.

Bij aankomst van de brandweer stond in elk geval een schutting in brand en sloegen de eerste vlammen in een hok. Het ging om de schutting vanaf het huis naar achter en de schutting die de tuin scheidt van de steeg.

De brandweer is gelijk begonnen om het vuur te doven. Ook de woning liep schade op door de brand, alsook de overkapping van de buren.

Het is onbekend wat er allemaal precies in brand is gevlogen en wat de oorzaak was. De rookwolken waren korte tijd boven Drachten te zien. Mogelijk is de brand aangestoken.

FOTONIEUWS