Discussie over nieuwbouw woning Drachtstercompagnie

do 07 september 2023 14.39 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De nieuwbouw van een woning op agrarische grond aan de Fallaetswei in Drachtstercompagnie lijkt door te kunnen gaan. Burgemeester en wethouders adviseren de gemeenteraad om de bestemming van het perceel in die zin aan te passen.

De directe buurvrouw maakt bezwaar, omdat ze na veertig jaar haar vrije uitzicht ziet verdwijnen. Het overleg tussen haar en de bouwer verliep aanvankelijk stroef, maar na een door de gemeente voorgesteld mediaton-gesprek hebben beide partijen begrip voor elkaars standpunten en bezwaren.

Het melkveehoudersechtpaar Visser, dat graag op de nieuwe plek aan de Fallaetswei wil wonen, was dinsdagavond naar de vergadering van Het Plein gekomen, om de plannen voor de raadsleden toe te lichten.

Reden voor de aanstaande verhuizing is dat ze beiden een stapje terugdoen op de melkveehouderij, die even verderop aan dezelfde weg staat. De beide zonen staan te popelen om de werkzaamheden op het bedrijf over te nemen. Weliswaar staat op het erf nog een dienstwoning, maar die is op zes meter afstand van de ligboxenstal

gesitueerd.

"Dat is wel erg dichtbij", aldus Visser, die vertelde dat de woning wordt gesloopt als de nieuwbouwplannen doorgaan. Op dat deel staat ook een appelboomgaard en die wordt uitgebreid. Ook wordt een werktuigenloods van 30 x 15 meter gebouwd.