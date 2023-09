Oud-militair mishandelt automobilist die hem de berm in drukt

do 07 september 2023 11.20 uur

LEEUWARDEN - Voor het mishandelen van een mede-weggebruiker is een 41-jarige inwoner van Drachten bij verstek door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Auto’s ingehaald

De mishandeling vond plaats op 13 april op de Pieter Stuyvesantweg bij Nijetrijne. Dat kwam niet uit de lucht vallen, even daarvoor was het slachtoffer over een doorgetrokken streep gereden en had een rij wachtende auto’s ingehaald.

Op het moment dat er een tegenligger aankwam probeerde de man in te voegen, waardoor de Drachtster noodgedwongen zijn auto de berm in moest sturen.

Incident met bermbom

Die manoeuvre werkte als een trigger voor de verdachte, die als militair in Afghanistan heeft gediend. Een incident met een bermbom kwam weer naar boven doordat hij door het slachtoffer werd gedwongen zijn auto de berm in te sturen. Bij de politie verklaarde de Drachtster dat hij "woest" werd nadat de andere auto zijn voertuig zou hebben geraakt.

Bloedneus

Hij stapte uit, trok het portier van de andere auto open en sloeg op de bestuurder in. De man liep onder andere een bloedneus op. Hij zou later verklaren dat hij het gevoel had dat de verdachte hem dood wilde slaan. De Drachtster had zelf contact opgenomen met de politie. Hij had aangegeven dat hij een gesprek wilde met het slachtoffer om zijn excuses aan te bieden.

Trauma voor het slachtoffer

Dat zag het slachtoffer niet zitten. Op zijn beurt hield het slachtoffer een klein trauma over aan de mishandeling. Hij heeft zijn auto verkocht omdat hij elke keer als hij achter het stuur plaatsnam, werd herinnerd aan het feit dat hij was mishandeld. Volgens de officier van justitie had het Openbaar Ministerie (OM) er alles aan gedaan om de zaak buiten de rechter om af te doen.

750 euro smartengeld

Maar de reclassering was er niet in geslaagd om contact te krijgen met de verdachte. Ook had hij niet gereageerd op een uitnodiging voor een OM-zitting. De officier: "Dan houdt het echt op". De door de rechter opgelegde straf was overeenkomstig de eis. De rechter bepaalde dat de Drachtster 750 euro smartengeld aan het slachtoffer moet betalen.