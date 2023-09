'Yntze de Vries klaagt als in sprookje bij de prinses'

wo 06 september 2023 19.30 uur

DRACHTEN - Een bezorgd raadslid van de ELP in Smallingerland werd dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat vergeleken met een bezorgde dorpsbewoner in een sprookje, die kwam klagen bij de prinses.

Yntze de Vries was de dorpsbewoner. Hij klopte aan bij burgemeester en wethouders en ook bij zijn collega-raadsleden met een verontrustende boodschap: de gemeenteraad wordt stelselmatig niet of onjuist geïnformeerd, waardoor ze haar controlerende taak onvoldoende kan uitvoeren.

De prinses - in de persoon van wethouder Sipke Hoekstra - erkende ruiterlijk de tekortkomingen en beloofde beterschap. Die boodschap kwam niet direct bij ELP-raadslid De Vries binnen. Meerdere malen

herhaalde hij zijn voorbeelden, waarbij het in de afgelopen maanden mis was gegaan.

De Vries wilde dat het college zijn fouten erkende en daar excuses voor zou aanbieden. Die laatste kwamen er niet met zoveel woorden, maar de toezegging om beterschap te betrachten wel.

Niet alle raadsfracties waren het met de ELP eens. Sprookjesverteller Roy Postma (D66) had met zijn verhaal de toon gezet. Zijn medestanders vinden dat het kan gebeuren dat op het grote aantal vragen van raadsleden wel eens een fout of niet helemaal correct antwoord terugkomt.

Dergelijke fouten moet je het college ook gunnen, was de teneur van de reacties. Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. De 542 ambtenaren van de gemeente Smallingerland doen hun stinkende best en dat geldt ook voor het college, aldus de meerderheid van de raadsleden.

Een raadsminderheid met de fracties van Smallingerlands Belang, de Socialistische Partij en Sociaal Lokaal Smallingerland (SLS) herkende zich wel in de kritiek van de ELP. Zij zien een opeenstapeling van incidenten, waarbij foute antwoorden, halve of onjuiste informatie voorbijkomt. "Het is cruciaal dat de raad juist wordt geïnformeerd", aldus ELP’er De Vries.

Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland voelt zich daardoor als raadslid niet serieus genomen. Ook vindt ze het taalgebruik in de raadsvoorstellen

van "een hoog abstract niveau". GroenLinks-raadslid Lucienne Meinsma beaamde dat de informatieverstrekking vanuit het gemeentehuis "af en toe onhandig gaat, maar dat komt mede door tijdsdruk. Wij zien geen grote misstanden, ambtenaren en college zijn goed aanspreekbaar en bovendien streven ze naar verbetering".

ChristenUnie-raadslid Sebastiaan Roelofs zei evenmin een patroon van foute informatievoorziening te voorzien, zoals ELP wel doet, "maar als het gebeurt, dan is dat zeker niet moedwillig". Een motie om het college excuses aan te laten bieden, haalde het niet in de gemeenteraad.