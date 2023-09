Nieuwe Sporthal de Drait feestelijk geopend

wo 06 september 2023 18.30 uur

DRACHTEN - Na een jaar van breken en bouwen staat op dezelfde plek een nieuwe sporthal. Aan de Dollard in Drachten werd woensdagmiddag deze sporthal feestelijk geopend. Maar echt helemaal nieuw is deze sporthal niet.

Duurzaam bouwen

Bij de bouw zijn veel van de materialen van de oude hal opnieuw gebruikt. Duurzaam bouwen was een van de eisen van de Gemeente Smallingerland. Zo is bijvoorbeeld de oude uitklapbare tribune opgeknapt en opnieuw bekleed met het stof van de oude scheidingswanden.

Het Clubhuis

De kantine, nu Het Clubhuis genoemd, heeft een multifunctioneel gedeelte. Dit deel biedt ruimte voor bijeenkomsten, vergaderingen of cursussen. En met, net als voorheen, nog steeds de mogelijkheid om vanuit de kantine de sporthal in te kijken.

Welkoms woord

De genodigden werden allereerst welkom geheten door directeur Sportbedrijf Drachten Evert Jan Siderius. Hij bedankt alle betrokken partijen voor de totstandkoming van hetgeen er nu staat. Om vervolgens het woord door te geven aan Roelof Wind, directeur Wind Design + Build. Wind voelde zich extra gemotiveerd omdat hij vroeger ook zelf in deze hal had gesport.

Hierna was het woord aan wethouder Pieter van der Zwan. In zijn praatje bedankte hij ook de buurtbewoners voor hun geduld. "Zij hebben toch een tijd in de herrie van de bouw moeten zitten". Aan hem was de eer om vervolgens symbolisch de sporthal te openen.

Openingsact

Een drietal dames van Van der Lei showproducties waren verantwoordelijk voor een spectaculaire openingsact. De volledige hoogte van de nieuwe sporthal werd gebruikt. De act eindige met het sierlijk spannen van een lint, welke vervolgens door wethouder Van der Zwan werd doorgeknipt.

Daar bleef het niet bij. Aangezien er naast de vele sportverenigingen ook veel basisscholen gebruik maken van de hal was de opening tweeledig. Kinderen van basisscholen in de omtrek van de sporthal gooien, schopten of rolden versierde sportballen naar de wethouder. Die overigens de ballen keurig opving.

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje in Het Clubhuis.

