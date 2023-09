Nog geen ringen voor statiegeldblikjes in Drachten

wo 06 september 2023 15.30 uur

DRACHTEN - Smallingerland bekijkt op een later moment of het zinvol is om speciale ringen voor statiegeldblikjes en -flesjes bij openbare vuilniscontainers te plaatsen. Dat gebeurt pas als mocht blijken dat mensen vanwege het statiegeld van vijftien cent in de vuilnisbakken rommelen, de blikjes eruit halen en rotzooi achterlaten.

Op dit moment is daar geen sprake van, zo blijkt uit de navraag die wethouder Maria le Roy bij de gemeentelijke wijkteams heeft gedaan.

GroenLinks-raadslid Peter Lesterhuis kwam met een voorstel om de ringen alvast te plaatsen. Aanleiding zijn de ervaringen elders in het land, waar als gevolg van de blikspeuracties soms grote chaos rond publieke vuilniscontainers ontstaat. Tijdens een excursie van de gemeenteraad naar Assen had Lesterhuis ze gezien. Hij wilde bij de supermarkten beginnen.

Wethouder Le Roy had navraag bij de gemeentelijke wijkteams gedaan. "Het is een sympathiek voorstel en we kunnen er wel werk van maken, maar niet nu. Er is geen rommel, er zijn geen puinhopen. De noodzaak om die rekken te plaatsen is er niet. We merken er niks van. We houden het wel in de gaten. Mocht het inderdaad zo zijn en heeft het zin, dan doen we dat. We moeten geen problemen oplossen, die er niet zijn."

PvdA-raadslid Anton Pieters was wel voorstander van plaatsing van de rekken. De blikjes en fles worden dan direct gesorteerd. "Voor mensen die die vijftien cent kunnen gebruiken, lijkt ons dat een hele goede oplossing."

