'Woodbrookers sluiten, maar niet te snel'

wo 06 september 2023 14.28 uur

DRACHTEN - De gesloten jeugdinstelling Woodbrookers in Kortehemmen moet worden gesloten, maar niet te snel. Wethouder Pieter van der Zwan is voorstander van het onderbrengen van jongeren met gedragsproblemen in wooneenheden, zoals nu in Heerenveen en Drachten zijn gerealiseerd.

De problemen bij Woodbrookers met onder andere seksueel misbruik en jongerenprostitutie zijn stuitend, oordeelde PvdA-raadslid Anton Pieters dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat in Smallingerland.

"Het is geen verrassing, maar de schok die blijft", reageerde wethouder Van der Zwan op vragen van de PvdA. Eerder dit jaar heeft hij gesprekken met Jeugdhulp Friesland en het Sociaal Domein Friesland over de problematiek in Kortehemmen gevoerd. Ook met personeel, bewoners en ouders heeft hij gesproken.

Liefst had hij de instelling voor afgelopen zomer gesloten, maar dat is in de praktijk niet haalbaar. Eerst moet er alternatief in de vorm van kleinschalige wooneenheden voor de bewoners zijn. "We moeten naar een oplossing zoeken, waarmee de jongeren verder kunnen. Deze vorm van jeugdopvang is niet meer van deze tijd", aldus Van der Zwan.

De staatssecretaris heeft 2030 als sluitingsdatum voor Woodbrookers op het oog, maar Smallingerland wil het centrum eerder dicht hebben. Wethouder Van der Zwan: "Maar niet te snel, want het gaat om een kwetsbare groep jongeren."