Auto eindigt in de sloot na aanrijding

wo 06 september 2023 11.50 uur

DRACHTEN - Woensdagochtend zijn twee mensen met hun auto in het water beland na een botsing op de Zuiderhogeweg in Drachten.

Tijdens het rijden op de Zuiderhogeweg kwamen een Fiat en een BMW met elkaar in botsing. Hierdoor schoot de Fiat over het gras, over het fietspad en eindigde in de sloot. De BMW stopte enkele meters verderop.

Rond 10:08 uur werden de politie en ambulance ingeschakeld. Toen zij arriveerden, waren de inzittenden van de Fiat al uit de auto gekomen.

Niemand raakte gewond bij het incident. De politie heeft het ongeval onderzocht en een bergingsbedrijf heeft de Fiat later weggehaald.

