Vermiste Dokkumer in goede gezondheid aangetroffen

wo 06 september 2023 10.12 uur

DOKKUM - Een vermiste man uit Dokkum is woensdag in goede gezondheid gevonden. Er werd deze woensdag een grote zoekactie op touw gezet naar de man nadat hij dinsdagavond na 20.00 uur niet meer gezien was.

De Dokkumer werd net voor 17.00 uur door een Burgernet-deelnemer herkend bij Holtrop & Jansma. De man is later door de politie thuisgebracht.

De man werd dinsdagavond om 20.00 uur voor het laatst gezien in de omgeving van de Hoedemakersweg in Dokkum.

Zoektocht door SAR Nederland

SAR Nederland liet eerder in de middag weten: "We zijn aan het zoeken met een Quadteam in de gebieden waar hij graag kwam en hopen zo een spoor te vinden van de vermiste man. Indien nodig gaan we voor vanavond opschalen."

Twee vrijwilligers van de SAR zochten vanaf een quad rond het middaguur in het gebied rondom de McDonald's, het Damwaldsterreedsje. Daarna vertrokken zij naar de Kooilanden. Om zich vervolgens weer te melden op het politiebureau.

Politiedrone

Vanaf de parkeerplaats bij ziekenhuis Sionsberg was de politie met een drone opgestegen. Vanuit de lucht zochten deze agenten naar de vermiste man.

Om 17.00 uur zou het SAR team opschalen met zes quads, tien linielopers en enkele speurhonden, toen rond 16.57 uur het verlossende bericht kwam dat de persoon levend was aangetroffen.

