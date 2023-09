Met deze tips kunt u zelf het riool ontstoppen

di 05 september 2023 16.00 uur

DRACHTEN - Een verstopt riool kan een enorme overlast veroorzaken, met stank, wateroverlast en mogelijke gezondheidsproblemen tot gevolg. Hoewel het inschakelen van een professional vaak de beste oplossing is, zijn er enkele stappen die u zelf kunt nemen om het riool te ontstoppen. In dit artikel delen we handige tips en adviezen om het rioolprobleem zelf aan te pakken.

Identificeer het probleem

Het is belangrijk om eerst het probleem te identificeren voordat u begint met het riool ontstoppen. Controleer of er water niet wegloopt, of er stank aanwezig is en of er mogelijk vreemde geluiden uit de afvoer komen. Deze symptomen wijzen vaak op een verstopping.

Gebruik een ontstopper

Een van de meest voorkomende en effectieve methoden om een verstopt riool te ontstoppen, is het gebruik van een ontstopper. Plaats de ontstopper over de afvoer en maak een stevige afdichting. Duw vervolgens meerdere keren krachtig naar beneden en trek de ontstopper snel omhoog. Deze zuig- en drukbewegingen helpen om de verstopping los te maken.

Maak gebruik van een ontstoppingsveer

Als de ontstopper niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u een ontstoppingsveer proberen. Een ontstoppingsveer is een flexibele staaldraad met een handvat aan het uiteinde. Steek de veer voorzichtig in de afvoer en draai het handvat rond terwijl u de veer langzaam verder duwt. Hiermee kunt u de verstopping losmaken of verwijderen.

Gebruik een mengsel van baking soda en azijn

Een natuurlijke en milieuvriendelijke methode om een verstopt riool te ontstoppen, is het gebruik van een mengsel van baking soda en azijn. Giet een kopje baking soda in de afvoer, gevolgd door een kopje azijn. Sluit de afvoer af en laat het mengsel ongeveer 30 minuten inwerken. Spoel vervolgens de afvoer door met heet water. Het chemische proces dat ontstaat, kan helpen om de verstopping op te lossen.

Maak gebruik van een ontstoppingsmiddel

Als alle bovengenoemde methoden niet werken, kunt u overwegen om een commercieel ontstoppingsmiddel te gebruiken. Volg de instructies op de verpakking zorgvuldig en wees voorzichtig bij het gebruik van chemische stoffen. Ontstoppingsmiddelen bevatten vaak agressieve chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.

Voorkom verstoppingen in de toekomst

Om toekomstige rioolverstoppingen te voorkomen, zijn er enkele maatregelen die u kunt nemen. Giet regelmatig kokend water in de afvoer om vet en zeepresten weg te spoelen. Gebruik zeefjes op alle afvoeren om haren, voedselresten en andere viezigheid tegen te houden. Spoel geen toiletpapier, maandverband, tampons of andere niet-oplosbare materialen door het toilet.