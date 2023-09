Man (22) verduistert auto maar hoeft schade niet te betalen

di 05 september 2023 12.50 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van Zwolle is wegens het verduisteren van een personenauto door de politierechter veroordeeld tot een maand cel. De man hoeft geen schadevergoeding te betalen, een door het autobedrijf ingediende schadeclaim werd door de rechter afgewezen.

"Een stukje medeschuld"

Het niet toewijzen van de schadevergoeding had alles te maken met wat de officier van justitie "een stukje medeschuld" noemde van het autobedrijf uit Drachten. Het bedrijf had de auto aan de Zwollenaar meegegeven terwijl de man niet in het bezit is van een rijbewijs. Hij had naar zijn zeggen een id-bewijs overlegd voor hij de auto mee mocht nemen.

"Ik hou gewoon van auto’s"

De Zwollenaar beweerde dat hij een proefritje wilde maken. Hoewel hij nog nooit een rijbewijs heeft gehad, zei hij wel een groot liefhebber te zijn van autorijden. "Ik hou gewoon van auto’s", aldus de verdachte. De rechter slikte het verhaal van de proefrit niet. De man is eerder veroordeeld voor het verduisteren van een auto.

Auto teruggevonden in Ens

Hij had zich in het verleden zelfs al eens voorgedaan als aspirant-koper van een fiets en vervolgens het rijwiel achterover gedrukt. Bovendien was hij voor wat voor een proefritje moest doorgaan een heel eind uit de richting. De auto werd teruggevonden in Ens, waar de verdachte het voertuig, een VW, had achtergelaten omdat hij schade had gereden. De VW had een lekke band.

Geen adolescentenstrafrecht

De officier verweet de Zwollenaar ook dat hij ervandoor was gegaan na het veroorzaken van een ongeval. Dat kon niet worden bewezen omdat onduidelijk was wat of waar de verdachte tegenaan was gereden. Het advies van de reclassering om het adolescentenstrafrecht – het strafrecht voor jongvolwassenen – red. - toe te passen legde de rechter naast zich neer.

"U doet dit vaker"

De verdachte heeft zoiets vaker gedaan, volgens de reclassering rijdt hij nog steeds geregeld rond in verschillende auto’s. "U doet dit vaker, dit heeft met jeugdigheid niets te maken", stelde de rechter. De Zwollenaar kreeg een celstraf van twee maanden waarvan een maand voorwaardelijk. Een eerder voorwaardelijk opgelegde boete van 200 euro moet hij alsnog betalen.