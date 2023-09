Drachtster jongerenkoor houdt open repetitie

di 05 september 2023 11.00 uur

DRACHTEN - Op maandag 11 september start het nieuwe seizoen van het Noorder Jongerenkoor in Drachten. Het koor repeteert één keer in de twee weken onder leiding van Wilbert Magré op maandagavond van 19.45 tot en met 21.30 uur in de Eben Haëzerschool in Drachten.

Lijkt het je leuk om ook op mee te zingen in het koor, maar twijfel je nog? Kom dan vrijblijvend langs op de open repetitie van maandag 11 september. Stuur voor meer informatie een e-mail naar: noorderjongerenkoordrachten@gmail.com.