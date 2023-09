Nergens gebeuren zoveel ongelukken met fietsers als in Drachten

ma 04 september 2023 14.29 uur

DRACHTEN - Nergens in de provincie Fryslân gebeuren er zoveel ongelukken met fietsers als in de gemeente Smallingerland. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Ten opzichte van andere provincies is Friesland relatief veilig voor fietsers. Jaarlijks gebeuren er zo’n 5,5 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Dit aantal ligt een stuk lager dan landelijk gemiddeld (8,5).

Drachten onveilig voor fietsers

Ten opzichte van het aantal inwoners blijkt Smallingerland de minst veilige Friese gemeente voor fietsers. Per 10.000 inwoners gebeuren hier volgens de meest recente cijfers 9,1 fietsongevallen per jaar.

Rotondes

Ruim 31% van de ongevallen vindt in Smallingerland plaats op rotondes. Nergens in Nederland is dat percentage voor ongevallen op rotondes zo hoog. Het is daarbij aannemelijk dat de meeste ongevallen in Drachten plaatsvinden.

De vijf minst veilige Friese gemeenten om te fietsen zijn als volgt:

Smallingerland: 9,1 fietsongevallen per 10.000 inwoners Leeuwarden: 8 fietsongevallen per 10.000 inwoners Ooststellingwerf: 7,5 fietsongevallen per 10.000 inwoners Tytsjerksteradiel: 5,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners Dantumadiel en Noardeast-Fryslân: 5,3 fietsongevallen per 10.000 inwoners

De buurgemeente Opsterland blijkt juist het veiligst. Hier gaat het jaarlijks om 2 ongevallen per 10.000 inwoners.

