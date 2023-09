Man met ongeldig rijbewijs rijdt fietsster aan op Noordkade

zo 03 september 2023 10.21 uur

DRACHTEN - Een 39-jarige vrouw uit Ter Apel is zaterdag rond 15.00 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Noordkade in Drachten. De fietsster werd aangereden door een 26-jarige automobilist uit Rotterdam. Het ging vermoedelijk mis nadat de man wegreed uit een parkeervak.

De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw is opgevangen door het ambulancepersoneel en is later overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Hiervoor heeft de man proces-verbaal gekregen.