Burgernet stopt met sms- en spraakberichten

do 31 augustus 2023 12.40 uur

DRACHTEN - Burgernet verstuurt vanaf 1 september alleen nog via de app berichten over zoekacties rond inbraken, berovingen, vermiste personen en andere zaken waarvoor de hulp van het publiek wordt gevraagd. De meldingen via sms- en spraakberichten komen daarmee te vervallen.

Burgers die de politie willen helpen bij onderzoeken en zoekacties ontvangen via Burgernet naar keuze app-, sms- en spraakberichten. Vanaf 1 september wordt dit beperkt tot de app.

In 2022 hadden 1,3 miljoen burgers de app op hun telefoon. Maandelijks komen er zo’n 15.000 deelnemers bij. In mei hebben alle deelnemers een sms ontvangen over het stoppen van sms/spraakberichten. Dit heeft geleid tot bijna 200.000 downloads van de Burgernetapp. Op 31 augustus ontvangt elke deelnemer nog een afsluitend sms-bericht met een bedankje en het verzoek om de app van Burgernet te installeren.

Voordelen

De app heeft een aantal voordelen ten opzichte van de andere middelen:

Een app-bericht kan heel gericht verstuurd worden naar mensen in een bepaald gebied. Daarvoor wordt toestemming gevraagd in de app. Wie dat niet wil, kan een vaste locatie opgeven.

In een sms kan een beperkt aantal tekens worden gebruikt. Dit leidde soms tot gebruik van afkortingen die zorgden voor verwarring of berichten waren te beknopt. De app heeft die beperking van tekens niet.

In een app-bericht kunnen foto’s en video’s worden meegestuurd.

Vanuit de app kunnen berichten gedeeld worden in sociale media en WhatsApp, wat handig is voor bijvoorbeeld buurtpreventiegroepen. Hiermee vergroten we het bereik van een Burgernetactie.

Sms-berichten zijn niet anoniem, de app is dat wel.

AMBER alert-berichten, die de politie verstuurt als een kind vermist en in levensgevaar is, worden ook standaard via de Burgernet-app verstuurd.

Je kunt de Burgernet-app downloaden via deze link of via de Appstore.