Spinnende bromfietser aangereden door politieauto

di 29 augustus 2023 21.04 uur

DRACHTEN - Een 21-jarige bromfietser uit Drachten is dinsdagavond door een politieauto aangereden op de Uitgang in zijn woonplaats. Het incident vond omstreeks 20.10 uur plaats.

Het is nog onduidelijk wat de ernst van zijn verwondingen is. De jongeman is na een behandeling ter plaatse met spoed per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen.

Spinnen

Volgens ooggetuigen daagde de jongen opzettelijk de politie uit. De politieauto reed op dat moment van hem weg. Tijdens het spinnen met zijn bromfiets merkte hij een andere naderende politieauto te laat op. Een poging om te ontsnappen mislukte. Hij werd hard geraakt door het politievoertuig.

Bloedproef

In het UMCG wordt een bloedproef bij de verdachte afgenomen om vast te stellen of hij mogelijk onder invloed was tijdens het besturen van zijn bromfiets. De politie heeft de bromfiets in beslag genomen.

De hulpdiensten rukten groots uit. Er kwamen vier politieauto's, Team Verkeer, een politiemotor en een ambulance ter plaatse. Er is een onderzoek ingesteld naar wat er precies allemaal is gebeurd.

