Uitslaande brand op balkon van flat in Drachten

ma 28 augustus 2023 23.12 uur

DRACHTEN - Op een balkon van een flatwoning aan het Schuttersveld brak maandagavond brand uit. De brand werd omstreeks 22.30 uur ontdekt en de bewoner lag op dat moment te slapen. De vlammen kwamen korte tijd ver boven het dak uit.

Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse. De bewoner werd door de buren gewekt en is zelf begonnen met blussen. Hij werd daarbij korte tijd later geholpen door de politie. De brandweer heeft later nog nageblust.

De bewoner is uit voorzorg nog onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De brand zou mogelijk ontstaan zijn door een sigaret waarna een zak met afval in brand was gevlogen.

