Iduna organiseert muzikale fietstocht door Smallingerland en Opsterland

za 26 augustus 2023 11.25 uur

DRACHTEN - Stap op de fiets met Poppodium Iduna en ontdek de prachtige natuur rondom Drachten en haar pittoreske dorpen in combinatie met muziek van de leukste Friese artiesten.

Tijdens de vierde editie van Pedaal Muzikaal op zondag 3 september zijn er optredens van KASPAR, Amonia Caramel, Haitze, Timo de Jong en Robin Yzerman. Er wordt gestart in verschillende groepen en er zijn nog tickets verkrijgbaar.

Pedaal Muzikaal is een gezellige fietstocht van ongeveer 45 km door hoofdzakelijk buurgemeente Opsterland, die start en eindigt in het bruisende hart van Drachten. Onderweg worden verschillende sfeervolle horecagelegenheden aangedaan voor het halen van een stempel en om te genieten van akoestische optredens van talentvolle artiesten.

Dit keer zijn de stop en luisterplekken Het Witte Huis in Olterterp, Spaltenbrêge in Terwispel, Overwijk in Tijnje en It Damshûs in Nij Beets. Het eindpunt van de fietstocht is bij Café Marktzicht en traditiegetrouw wordt er gestart bij Iduna.

De optredens worden verzorgd door KASPAR, Amonia Caramel, Haitze, Timo de Jong en Robin Yzerman. Om mee te doen hoef je geen ervaren fietser te zijn, gezelligheid staat voorop. Na afloop ontvangen de deelnemers op vertoning van een volle stempelkaart een leuke herinnering.

