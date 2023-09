Brandende auto zet pand vol rook in Drachten-Azeven

vr 25 augustus 2023 13.24 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Bij Boonstra schadevoertuigen aan de Dopplerlaan in Drachten-Azeven is vrijdagmiddag brand ontstaan. Binnen in het pand was een auto in brand gevlogen, het personeel heeft eerst zelf nog proberen te blussen, maar uiteindelijk moest toch de brandweer er aan te pas komen.

Bij de brand kwam behoorlijk wat rook vrij. Het personeel van het bedrijf stond buiten de brandweer op te wachten. De weg waaraan het bedrijf grenst was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor verkeer. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand.

